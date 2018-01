Borgmester: Voda Energy får hovedsæde i Vejen

- Det er tre mål, som vi går benhårdt efter at nå. Inden 2020 skal der være 20.000 arbejdspladser i Vejen, vi skal være 44.000 indbyggere, og vi skal forblive i top 10 i erhvervsmålingerne. Netop erhvervsmålingerne lykkes vi med, og vi er tæt på at være i mål med arbejdspladserne. Men vi mangler 1.100 nye borgere for at komme i mål i forhold til indbyggertallet, lød det fra borgmesteren.

Bad om assistance

Netop i den forbindelse bad Egon Fræhr om assistance:

- Hvis vi skal nå vores målsætning, både hvad angår arbejdspladser og borgere, så har vi brug for hjælp. Inden længe sætter vi gang i en kampagne, som skal tiltrække de kloge hænder, som vi ved, at virksomhederne, har brug for. Kampagnen skal dels sikre den rette kvalificererede arbejdskraft, men også at de nye medarbejdere får øje på de mange tilbud, Vejen Kommune har, og at de dermed får lyst til at bo her.

Egon Fræhr glædede sig over, at Vejen har en af regionens laveste ledighedsprocenter.

-Det er jo godt, men det kan også betyde, at det er sværere at skaffe medarbejdere og dermed være en udfordring for den enkelte virksomhed. Nødvendigt og positivt er det, at I er gode til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, typisk fra Østeuropa, og til at inddrage flygtninge i arbejdet. Vejen Kommune har en af de mest internationale arbejdsstyrker i Trekantområdet, og vi er den kommune i Vestdanmark, der er bedst til at få flygtninge i job, lød det fra borgmesteren.