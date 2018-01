Borgmester: Vækst og bosætning i fokus i 2018

- De første beboere er flyttet ind og byggeriet af de sidste to etaper fortsætter efter planen. Her befinder beboerne sig i topmoderne og trygge ramme, hvor den nyeste velfærdsteknologi er med til at give både beboere og ansatte en god og tryg hverdag. I de kommende år vil antallet af ældre borgere stige, og vi skal sørge for, at de borgere der har brug for hjælp og støtte, de får den, men også at vi skaber de rette rammer for, at ældre borgere kan være selvhjulpne så længe som muligt i eget hjem.

- Byggerierne er godt på vej op og forløber planmæssigt. Det gamle rådhus er revet ned, og lige nu er entreprenørerne ved at fjerne kælderen, inden opførelsen af det nye rådhus sættes i gang til foråret. Fundamentet til byens nye bibliotek er under opførelse, og det bliver ligeledes en spændende proces at følge. Det er spændende byggerier, som, når de står færdige, vil være en forbedring og til glæde og gavn for alle borgere i Vejen Kommune.

VEJEN KOMMUNE: Udviklingen står ikke stille i Vejen Kommune. I en nytårsudtalelse konstaterer borgmester Egon Fræhr, at der er vækst i antallet af arbejdspladser og bosætningen. Desuden er der i Vejen gang i tre store byggerier - et nyt bibliotek, et nyt rådhus samt en udbygning af Vejen Kunstmuseum.

Sundhedscentret

Også Sundhedscentret i Brørup har gode tiltag til gavn for borgerne. Her hører blandt andre børnetandplejen, genoptræning og veneklinikken til, og inden længe åbner en røntgenafdeling. Nærheden er til gavn for borgerne, som kan mindske transporttiden. Også for de mindste borgere er der mange gode tilbud i Sundhedscentret. Motorikcaféen har fuldt hus hver gang, og her hjælper sundhedsplejerske og børnefysioterapeut henviste babyer og sikrer, at de kommer i en god motorisk udvikling. Det er med til at forebygge eventuelle motoriske udfordringer senere i livet.

- For at få flere kvalificerede medarbejdere til vores virksomheder sætter vi i begyndelsen af 2018 vores branding- og bosætningskampagne i gang. Her vil vi i første omgang tiltrække faglært og ufaglært arbejdskraft samt få flere østeuropæiske medarbejdere og deres familier til at bosætte sig. Sidstnævnte er vigtige medarbejdere, som udfylder mange jobs i Vejen Kommune, og vi vil gerne have endnu flere til at få øje på os som et muligt sted at slå sig ned. Inden valget af målgrupper har vi haft en rigtig god proces med blandt andet inddragelse af borgere, lokalråd og erhvervslivet, der har givet os gode input til hvem vi skulle gå efter, og de er også kommet med idéer til, med hvad og hvordan vi skal få nye borgere hertil.

Borgmesteren glæder sig over, at der er solgt 31 parcelhusgrunde i 2017. Grundene er solgt rundt i mange af kommunens byer - eksempelvis Vejen, Brørup, Andst og Jels.