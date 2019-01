Vejen: Borgmester Egon Fræhr finder det positivt, at et samarbejde mellem 12 kommuner kan give den fornødne kvalitet i projektet med Hærvejen:

- Hærvejen har en stærk fortælling og er allerede i dag fuld af gode oplevelser. Der er dog en række potentialer, som kan udvikles til at gøre oplevelsen endnu bedre. Ligesom de andre Hærvejskommuner vil vi kigge på, hvad vi kan gøre for at gøre Hærvejen i Vejen Kommune mere attraktiv at bruge for turister, men også for vores egne borgere, lyder det fra Egon Fræhr i en pressemeddelelse.

Han føjer til: - Vi glæder os over de muligheder, det giver os at være med i et stort, fælles projekt, hvor hver enkelt kommune får løftet kvaliteten og sammen skaber og understøtter den overordnede fortælling om Hærvejen.

Egon Fræhr følges op af turismekoordinator i UdviklingVejen, Charlotte Hammer:

- Vi har gode Hærvejsoplevelser at byde ind med i Vejen Kommune, ligesom de har i de andre kommuner langs Hærvejen. Ved at gå sammen kan vi løfte i flok og tilbyde en samlet turistattraktion med stort format og stort potentiale. Vi har længe arbejdet med at skabe omsætning i turismeerhvervet gennem Hærvejen, og et ambitiøst udviklingsprojekt gør naturligvis mulighederne for at skabe omsætning større, så det ser vi meget positivt på, fortæller Charlotte Hammer, turismekoordinator i UdviklingVejen.

De naturinteresserede turister i Danmark bidrog i 2017 med en samlet omsætning på 52 milliarder kroner og stod for i alt 37,4 millioner overnatninger. Heraf blev de 9,6 millioner overnatninger foretaget af cykelturister.