Vejens borgere viste pæn interesse for at se deres nye rådhus indefra og spurgte ind til alt fra byrådssalens placering til lysinfald og arbejdsmiljø.

- Vi har tilmeldt os en sms-service fra kommunen og kan derfor følge byggeriet hele vejen. Det nye byggeri ser super-godt ud indtil videre, og det er dejligt, at det følger tidsplanen, lød det fra ægteparret, som på forhånd havde gættet, at i siderne af byggeriet - dér hvor der ikke er opført elementer på 3. etage - skal der etableres tag-terrasser.

- Vi synes nu ikke, at de manglende p-pladser er et problem. Det har fungeret godt indtil videre, lød det ved arrangementet fra ægteparret Tove og Hans Stubbe, som havde taget turen fra Askov, hvor de bor, til Vejens centrum.

Mange af de fremmødte benyttede lejligheden til at gå op på byggeriets tredje etage og nød udsigten over en smuk, solbeskinnet by, klædt i efterårsfarver, og rundt om på etagerne fik de sig en god snak om, hvor tiltrængt det er med et nyt rådhus, og hvor dejligt det bliver, når de omkringliggende p-pladser atter kan tages i brug.

Repræsentanter for byggeriet fortalte om byggeriet, der indtil nu overholder tidsplanen og forventes at blive taget i brug til september næste år.

Forskelligt klientel

Bygherrerådgiver Jørgen Krag Eriksen stod klar til at besvare spørgsmål fra borgerne om byggeriet. Han kalder processen med at bygge et nyt rådhus i Vejen for kompleks og henviser til, at mange - både politikere og almindelige borgere - har en holdning til byggeriet.

Ifølge ham bliver det en udfordring at få skabt et rådhus, hvor borgerservice og kontorer kan fungere, selv om de har forskellig åbningstid og bruges af forskelligt klientel.

- Vi har valgt at udstyre alle døre med adgangskoder, der let kan omprogrammeres, og de åbne kontorlandskaber, der kan ses nu, udstyres enkelte steder med lette vægge, så vi får tingene delt lidt op, lød det ved onsdagens arrangement fra bygherrerådgiveren.