VEJEN KOMMUNE: Borgerne i Vejen Kommune er generelt meget tilfredse med deres lokale genbrugspladser, men de savner en bedre skiltning, så de ved, hvor de skal køre hen med de ting, de kommer for at aflevere.

Det viser en tilfredshedsundersøgelse, som kommunen har foretaget blandt de borgere, som bruger kommunens genbrugspladser.

I maj/juni fik 1.467 privatkunder og 111 erhvervskunder udleveret et spørgeskema på genbrugspladserne, og stort set alle valgte at svare på spørgsmålene.68 procent valgte endda at supplere med én eller flere skriftlige bemærkninger.Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med genbrugspladsernes indretning og personalets evne til at være synlige og give god og korrekt vejledning.Undersøgelsen viser også, at der er et behov for bedre skiltning, og på Rødding Genbrugsplads er der desuden et ønske om øget åbningstid - specielt på hverdage.Formand for Vejen Kommunes udvalg for teknik & miljø, Vagn Sørensen (V), vil nu gøre noget ved sagen.- Jeg tør godt love, at vi får en bedre skiltning på alle kommunens genbrugspladser, og vi skal også have undersøgt, om vi kan ændre åbningstiderne på genbrugspladsen i Røding. Vi er i gang med at planlægge etableringen af en ny genbrugsplads i Vejen, og her vil ønsket om bedre skiltning naturligvis også blive taget med, siger Vagn Sørensen, som glæder sig over, at tilfredsheden med kommunens genbrugspladser generelt er stor.- Det er særdeles positivt, at borgerne er tilfredse med personalet. Det betyder meget, at borgerne føler sig godt hjulpet, når de kommer på en genbrugsplads, for så får de jo lyst til at afleverer ting til genbrug i stedet for at smide dem ud, påpeger udvalgsformanden.