Borgergruppen Syg i Vejen vil møde politikere

Tirsdag aften har borgergruppen sat lokal- og folketingspolitikere stævne til et borgermøde i Vejen Idrætscenter. Borgergruppen har fortsat et kritisk blik på Jobcenter Vejen.

VEJEN: I nogle år har der været forholdsvis stille omkring borgergruppen Syg i Vejen, som blev stiftet i midten af 2013.

Borgergruppen, der tæller 400 medlemmer på Facebook, var fra start kritisk over for den sagsbehandling, som syge borgere fik af Jobcenter Vejen. På tirsdag har gruppen inviteret til et borgermøde i Vejen Idrætscenter fra klokken 18.30 til 20.30.

- Vi har i de sidste fire år vist, at vi ikke bare er varm luft, men at borgergruppen har med menneskeliv at gøre. Vi vil gøre en forskel. Vi har kæmpet for at få en rød tråd gennem borgernes sagsbehandlinger hos jobcentret. I de fire år er det lykkedes os at etablere en rimelig dialog med jobcentret. Vi ønsker at fremstå som en seriøs og saglig borgergruppe, hvor alle kan henvende sig for at få hjælp, fastslår Anette Juhl, stifter af gruppen tilbage i 2013.