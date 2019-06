Borgere protesterer mod boligbyggeri på grønt område

Boligselskabet Domea Kongeåen arbejder med planer om at bygge nye boliger på det store grønne område på Ravnbjerg, hvor Jels Krolfklub har sine baner. Både beboere på Ravnbjerg og krolfklubben har protesteret til kommunen over planerne.

Og det er netop det grønne område, som beboere og krolfklub kan risikere at måtte undvære i fremtiden, for boligselskabet Domea Kongeåen, der i forvejen har boliger på Ravnbjerg, vil gerne købe grunden, der ejes af Vejen Kommune, for at bygge flere boliger.

Det er i hvert fald devisen hos beboere på Ravnbjerg og Jels Krolf Klub, der de seneste 12 år har haft til huse på kommunens store grund på Ravnbjerg 14. En grund, der i lokalplanen for området, er karakteriseret som et grønt område.

Jels: Det gælder om at være ude i god tid, hvis man vil gøre sig håb om at få indflydelse på nogle af de beslutninger, der skal træffes af kommunen.

Minna og René Eberhardt og beboerne i de øvrige 12 parcelhuse på Ravnbjerg har afleveret en underskriftsindsamling til kommunen, hvor de håber, at kommunen ikke sælger grunden på Ravnbjerg til boligselskabet Domea Kongeåen, som vil bygge boliger på det område, der i dag er karakteriseret som et grønt område i lokalplanen og som huser byens krolfklub med næsten 80 medlemmer. Foto: Dorthe Andresen

- Det undrer os, at man ikke til Boligselskabet Kongeåen henviser til et område, som på nuværende tidspunkt er byggemodnet og godkendt til bebyggelse, områder der jo allerede i dag forefindes i Jels by, skriver beboerne på Ravnbjerg blandt andet i indsigelsen til Vejen Kommune.

- Vi ønsker rent faktisk, at politikerne får så mange informationer som muligt, så de kan tage den rigtige beslutning, siger René Eberhardt, der mener, at der er masser af andre steder i byen, hvor der er plads til nye boliger.

- Så vi har før oplevet at blive snigløbet, og så snart lokalplanen er ændret, er der ikke noget at gøre, siger René Eberhardt, der håber, at kommunens politikere vil være med til at bevare området som det er.

Grunden til, at beboerne reagerer, allerede inden der er kommet helt konkrete informationer på bordet, er blandt andet, at Minna og René Eberhardt på en tidligere bopæl har været ude for at blive overrasket over ændringer i en lokalplan.

- Det er et af de områder, der er mest brugt i byen udover området ved søen, siger René Eberhardt, der bor på Ravnbjerg sammen med hustruen Minna. Parret har derfor sammen med beboerne i de øvrige 12 parcelhuse på Ravnbjerg lavet en indsigelse til kommunen med en opfordring til, at området bliver bevaret som grønt og rekreativt område.

Vil kæmpe med næb og kløer

Også Jels Krolf Klub med formand Esther Lauritsen i spidsen har gjort indsigelse til kommunen og samlet underskrifter for, at klubben kan få lov til at blive ved med at have sine fire baner på grunden på Ravnbjerg.

- Vi vil kæmpe med næb og kløer for at blive her. Hvor skal vi kunne finde et andet område. Vi kan bestemt ikke få noget bedre i byen, og hvis vi først kommer udenfor byen, så vil der være nogen, som ikke kan komme til os, siger Esther Lauritsen.

Krolfklubben har i øjeblikket godt 80 medlemmer, der hver uge mødes for at spille på de fire baner i området - et område, som krolfklubbens medlemmer selv sørger for at vedligeholde.

Esther Lauritsen fortæller, at det kom som en stor overraskelse for klubben og dens medlemmer, da de hørte, at der måske er planer om at sælge grunden.

- Vi var chokerede. Vi tænkte, det kan ikke passe. Så dumme kan de da ikke være, siger Esther Lauritsen, der ligesom resten af klubbens medlemmer mener, at det ikke lever op til kommunens egen målsætning at fjerne et grønt område, hvor der er megen aktivitet.

- Det vil være et stort tab for Jels Krolf Klub at skulle forlade dette naturskønne område, som jo er en fantastisk god og smuk ramme for, at borgere i Jels, der selv op i en høj alder, kan udfolde en fysisk aktivitet, hvilket jo også er en af Vejen Kommunes målsætning i Handleplan for "Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet", skriver krolfklubben blandt andet i sin indsigelse til kommunen.