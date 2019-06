Borgere kan sætte aftryk på kommunens strategiplan

På tirsdag den 18. juni afvikler Vejen Kommune et borgermøde, hvor der bliver mulighed for at sætte deres aftryk på høringsfasen. Mødet foregår hos Big Dutchman A/S i Vejen.

Vejen Kommune: Byrådet i Vejen skal senere på året vedtage Strategiplan 2019, som skitserer den fremtidige udvikling i kommunen.

I øjeblikket er planen ude i høring, og høringsfasen slutter i begyndelsen af august. I den kommende uge får borgerne mulighed for at sætte deres aftryk. Vejen Kommune inviterer på tirsdag den 18. juni til et borgermøde, som foregår på virksomheden Big Dutchman A/S i Vestermarken i Vejen.

De overordnede mål i planen er, at Vejen skal være en attraktive kommune med vækst. Væksten skal gælde både flere indbyggere og endnu flere virksomheder. Virksomhederne skal have vækst i både antal medarbejdere og indtjening.

Allerede forud for Vejen Byråds drøftelse af Strategiplan 2019 tidligere på året fastslog borgmester Egon Fræhr i JydskeVestkysten, at vækst er afgørende:

Som i enhver anden virksomhed er det vigtigt at skabe vækst. Det er lettere at udvikle, når tingene går fremad. Går det tilbage, kommer man hurtigt ind i en negativ spiral, lød det fra Egon Fræhr.

Med forslaget til Planstrategi 2020, som er i høring, lægges der op til at styrke udviklingsmulighederne både i byer og i landdistrikter. Målet er også at sikre et bredt, varieret og opdateret udbud af erhvervsområder i hele kommunen, selvom det fortsat er langs motorvejen, at den primære erhvervsudvikling forventes.

I forordet til Strategiplanen fastslår borgmester Egon Fræhr, at det er vigtigt med en vækst i balance i forhold til natur og klima.

Derfor lægger vi op til at styrke mulighederne for solenergi, mens vi ikke ændrer vores planlægning for eksempelvis vind og biogas, fortsættes det i forordet.