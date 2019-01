Borgere i Askov ser frem til en åbning af Skovgårdsvej

JydskeVestkysten har spurgt borgere i Askov, om landmand Martin Lund Madsens lukning af Skovgårdsvej for tre måneder siden har været til gene for trafikken gennem byen.

Så spørgsmålet er, om man i Askov er glade for lovliggørelsen af Skovgårdsvej og, om man ser frem til, at spærringen af vejen snart bliver ophævet?

Bilister, som om morgenen kører fra Askov til Vejen, risikerer at komme til at holde i en lang kø allerede længe inden, de når til Boulevarden. Men anlæggelsen af Skovgårdsvej har efter manges mening hjulpet på trængslen både på Vejenvej og på Maltvej.

Det er spørgsmål, som JydskeVestkysten har stillet askovborgere dagen efter, at kommunalbestyrelsen besluttede endnu engang at ekspropriere de nødvendige arealer til Skovgårdsvej - ikke efter elektrificeringsloven, men efter vejloven.

Spørgsmålet er, om landmand Martin Lund Madsens lukning af Skovgårdsvej for tre måneder siden har været med til at påvirke stemningen i byen. Har lukningen været til gene for trafikken gennem byen?

Askov: Ingen, der bor i Askov eller jævnligt har ærinde i byen, kan være i tvivl om, at trafikken her i myldretiden kan være med til at sætte trafikanters tålmodighed på en hård prøve.

Bente Lervad, Askov, pensionist: - Vi har brug for at have en vej uden om Askov, og her er der vel ingen andre muligheder end Skovgårdsvej. Men efter min mening har Vejen Kommune heller ikke behandlet hele sagen om eksproprieringen af Skovgårdsvej på en fair måde. I stedet for at kunne køre ad Skovgårdsvej har min søn måttet køre gennem Askov by, hvor der har været en voldsom trafik. Foto: Søren Dippel

Jytte Nielsen, Askov, pensionist: - Jeg synes, at det er en god idé, at kommunalbestyrelsen nu sørger for, at Skovgårdsvej igen bliver åbnet. Det vil kunne afhjælpe den trængsel der er i trafikken gennem byen. Foto: Søren Dippel

Bent Thomsen, Askov, pensionist: - Det er en sag, som alle i byen har en mening om. Når jeg skal køre på motorvejen, har jeg altid kørt ad Skovgårdsvej. Det glæder mig, at spærringen af Skovgårdsvej snart bliver ophævet. Det ser jeg frem til, for så slipper vi også for den tunge trafik gennem byen. Foto: Søren Dippel

Tharmakulasingam Tharuman, Askov, pensionist: - Ja, jeg glæder mig til, at Skovgårdsvej igen bliver åben for trafik. Det er også den vej, jeg kører, når jeg skal ud på motorvejen. Min kone kører også ad Skovgårdsvej, når hun til daglig kører på arbejde i Vejen, for trafikken gennem Askov by er voldsom. Foto: Søren Dippel

Peder Bjerg, Askov, pensionist: - Jeg ser frem til, at Skovgårdsvej igen bliver åbnet. Det er den vej, jeg kører, når jeg skal videre ud på motorvejen. Med lukningen af Skovgårdsvej har al den tunge trafik været nødt til at køre gennem Askov. Tung trafik skal vi have uden om byen. Men det kommer den så nu igen, når Skovgårdsvej åbnes, og det glæder mig meget. Foto: Søren Dippel

Thea Sophia Dahl, Askov, elev: - Efter min mening bliver det godt, når Skovgårdsvej igen bliver åbnet. Siden lukningen er der nemlig kommet mange flere biler kørende igennem Askov by, og derfor har det som fodgænger også været sværere at komme over Maltvej og Vejenvej. Derfor glæder det mig også, at spærringen af Skovgårdsvej bliver ophævet. Foto: Søren Dippel