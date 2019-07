Borgere hjalp politiet med at standse bilist

Holsted/Hovborg: Fredag klokken 13.08 forsøgte en af politiets patruljer at standse en bilist, der kom kørende ved OK Tanken på Energivej i Holsted. Bilisten - en 33-årig mand fra Haderslev - havde dog ikke den store lyst til at tale med betjentene, så han valgte med høj fart at køre fra stedet. På et tidspunkt i jagten mister patruljen kontakten med flugtbilisten, men ifølge politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst er der nogle borgere, som ser bilen ved Dagli'Brugsen i Hovborg, ligesom det også er en borger, der parkerer sin bil foran flugtbilistens, så sidstnævnte ikke har mulighed for at køre væk fra stedet.

Betjentene får derfor fat i den 33-årige mand. Det viste sig, at manden var frakendt førerretten, ligesom han blev testet positiv for brug af euforiserende stoffer. Udover de to sigtelser, så venter der lidt flere sigtelser til bilisten, blandt andet for at have kørt alt for stærkt. Hvor stærkt, bilisten kørte i løbet af flugten fra politiet, skal nu udregnes.

- Men når man kører fra en politibil, så har man kørt pænt stærkt, lyder det fra Henning Marcussen. /DAN