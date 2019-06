Boligselskab: Vi er ikke interesseret i at tryne krolfklubben

Michael Herold, der er kundechef hos Domea Kundeservicecenter Syd, kan sagtens forstå, at beboere og krolfklub vil bevare det grønne område på Ravnbjerg. Men boligselskabet vil gerne have lov til at bygge 34 familieboliger i forbindelse med sine eksisterende bygninger på Ravnbjerg.

Jels: Boligselskabet Domea Kongeåen har siden 2004 haft boliger på Ravnbjerg, og det er i det grønne område, der ligger i forlængelse af de boliger, at selskabet gerne vil have lov til at bygge 34 familieboliger. Det grønne område, der de seneste 12 år har huset byens krolfklub, og som flittigt benyttes af områdets beboere, er på godt 11.500 kvadratmeter, og Domea Kongeåen har kontaktet Vejen Kommune, der ejer arealet, for at få lov til at købe det. - Det, der for os er interessant, er, at vi kan få mulighed for at bygge i forbindelse med det eksisterende byggeri, siger Michael Herold, der er kundechef hos Domea Kundeservicecenter Syd. Han mener, at det ikke er en mulighed at bygge det antal boliger, som er ønsket, på et andet areal i byen.

Ligger lige til højrebenet - Som vi umiddelbart ser det, så er der kun grundareal af den størrelse, som vi skal bruge, ledig ved Ravnbjerg. Derfor ligger arealet på Ravnbjerg lige til højrebenet til os. Så i første omgang er vores idé at vække kommunens interesse og fortælle, at vi gerne vil bygge der, siger Michael Herold, der har forståelse for krolfklubbens bekymringer om en fremtidig placering. - Jeg forstår udmærket, at krolfklubben gerne vil blive i byen. Vi er på ingen måde interesseret i at tryne krolfklubben. Der er helt sikkert også mange af vores lejere, som bruger eller vil bruge krolfklubben, så jeg vil gerne have, at den bliver i området, siger Michael Herold. - Det er en politisk vurdering, om vi kan købe arealet. Vi vil gerne have hele arealet at bygge på, fordi det giver en bedre byggeøkonomi, siger Michael Herold, der på nuværende tidspunkt ikke kan spå om, hvad der vil ske, hvis kommunen kun giver boligselskabet mulighed for at en del af det store areal. - Umiddelbart kan jeg ikke sige, at hvis vi kun får etape 1, så vil vi slet ikke bygge. Men som udgangspunkt vil vi gerne have hele arealet, siger Michael Herold.

Ny lokalplan Det omtalte areal på Ravnbjerg er i lokalplanen i dag karakteriseret som et grønt område. Der vil derfor først skulle udarbejdes en ny lokalplan, for et boligbyggeri vil kunne gå i gang. - Så der kommer til at gå noget tid, fordi lokalplanen skal ændres, siger Michael Herold. Med den nuværende tidsplan for byggeriet, som Domea Kongeåen har lavet, forventes det, at etape 1 af byggeriet vil kunne stå færdigt i 2021, mens byggeriet af etape to først vil kunne stå klar til ibrugtagning ultimo 2022.