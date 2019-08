Boligprojekt Vestergade i Rødding skrider fremad

Rødding: En flere meter høj bunke af mursten og murbrokker med en gravemaskine på toppen vidner om, at byfornyelsen i Vestergade i Rødding er godt undervejs. I Rødding Andelsboligforening glæder de sig også over, at 15 interesserede lejere er skrevet på venteliste. Det bekræfter, at der er et behov for lejeboliger i byen.

Projekteringen er i fuld gang, og byrådet gav på mødet tidligere på ugen grønt lys for skema A:

- Lige nu regner vi med licitation i starten af december måned. Efter det kan vi få den endelige godkendelse af Vejen Kommune, siger Hans Henning Appel, direktør i Dalbo, der er administrationsselskab for Rødding Andelsboligforening.

Foreningen forventer at kunne indkalde til informationsmøde om de nye boliger efter sommerferien i 2020, hvor man for alvor kan fortælle mere om planerne for boligerne. Hans Henning Appel forudser, at det er rækkehusene på den nordlige side af grunden, der bliver størst interesse for.

- Jeg tror, at især børnefamilier gerne vil bo ud til de grønne områder, der kommer til at være omme bagved, siger han.