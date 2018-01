Boligpriserne på nedtur i Vejen Kommune

Statistikken fra Bolius viser, at prisen pr. kvadratmeter i Vejen Kommune er faldet med hele 15,8 procent fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal i 2017. Det er faktisk kun Struer, som har et endnu større fald af samtlige danske kommuner. I Limfjordskommunen er faldet på 17,6 procent.

Vores billede er, at der sælges godt med boliger rundt i kommunen, og at der er svagt stigende priser.

Sundt boligmarked

Ejendomsmægler og medindehaver af EDC Mæglerne i Vejen, Ole Kronholm, kan ikke genkende, at boligpriserne skulle være under det pres, som de to statistikker viser.

- Det er lidt som at sammenligne æbler med pærer eller bananer. Vores opfattelse er, at der er et godt og sundt boligmarked i Vejen Kommune. Vores billede er, at der sælges godt med boliger rundt i kommunen, og at der er svagt stigende priser, fastslår Ole Kronholm.

Han føjer til: - Når kvadratmeterprisen i statistikker går ned, kan det hænge sammen med, at der har været ganske mange hushandler i den billige ende. Vi har dog her i efteråret og de seneste måneder solgt en hel del dyrere huse i omegnen af de to-tre millioner kroner, som meget vel kan betyde, at statistikken går i en helt anden retning næste gang.

EDC Mæglerne i Vejen sidder på omkring 40 procent af markedet for hushandler i Vejen Kommune.

- Vi har egentlig et fornuftigt udvalg af boliger på hylderne, men der, hvor vi godt kunne bruge flere huse, er den gode villa fra 80'erne og 90'erne. Det er ejendomme, som også førstegangskøberne er ganske meget interesseret i, siger Ole Kronholm.