Boligforening forsvarer regler fra fraflytning

Det er lovgivning og retspraksis, der står i vejen for, at lejere frit kan overdrage genstande til hinanden. Er man ikke påpasselig, kan det blive dyrt for boligforeningen, forklarer administrationsselskab.

Rødding: I søndags kunne JydskeVestkysten fortælle om Stella Hermansen, der, sammen med andre beboere i Rødding Andelsboligforening, var frustreret over, at boligforeningen fjerner konstruktioner som carporte og udestuer, når lejemål fraflyttes.

Nu svarer foreningen på kritikken.

Det er administrationsselskabet Dalbo, der står for den daglige ledelse af boligforeningen. Direktør Hans Henning Appel fra Dalbo forklarer, at det ikke er tilfældet, at foreningen fjerner alting:

- Jeg vil medgive, at vi har en holdning til, at der ikke skal overdrages noget fra en tidligere lejer til den næste, som ikke er okay. Det skal være i rigtig god stand, siger han.

Ifølge Hans Henning Appel har lovgivning og retspraksis nærmest umuliggjort en overdragelse mellem tidligere og ny lejer, hvor foreningen ikke risikerer at komme til at hæfte for vedligeholdelse eller fornyelse.

- En hovedregel er, at alt, hvad der befinder sig i lejemålet på overtagelsesdagen, tilhører lejemålet. Det vil sige, det betaler du en leje for. Det er ikke nok at få indflytter til at skrive under på, at vedkommende overtager vedligeholdelse og fornyelse af noget, der er overtaget fra en fraflytter, hvis det står i boligen den dag, vedkommende flytter ind, forklarer han.