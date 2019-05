I analysen konstateres det samtidig, at nok er husene blevet solgt hurtigere end året før, men samtidig er det også sket til lavere priser. Undtagen i Vejen. Også her springer udviklingen i Vejen Kommune i øjnene.

Af analysen fremgår, at den gennemsnitlige liggetid for de huse, der er til salg, i første kvartal i år var på 174 dage. Det er et markant fald i forhold til året før, hvor liggetiden var 88 dage højere. Der er ifølge Boliga.dk tale om et fald på omkring 33 procent.

Kvadratmeterpris stiger

Kvadratmeterprisen ligger i Vejen Kommune ifølge analysen på 7.257 kroner. Det er 287 kroner højere end året før, hvilket er en stigning på godt fire procent.

Medindehaver af EDC Mæglerne Kronholm & Slangerup i Vejen, Ole Kronholm, kan godt genkende billedet i analysen:

- Nu skal man passe meget på med statistik. Vi kan se, at det kan påvirke en statistik i begge retninger, hvis det er nyere huse eller ældre huse, der bliver solgt. Nogle nyere huse til en høj pris har indvirkning på statistikken. Men overordnet set er der optimisme i øjeblikket, hvor det stille og roligt trækker i den rigtige retning. Men det er først for nylig, at vi nåede et prisniveau på højde med priserne før finanskrisen, fastslår Ole Kronholm.

Den gennemsnitlige liggetid fornemmer Ole Kronholm går i den retning, som analysen fra Boliga.dk skitserer:

- Det er jo nok altid sådan, at sælgeren gerne ser et salg her og nu. Men sådan er i det ikke, selv om vi mærker, at liggetiden bliver kortere. Det er særligt i byerne, at vi ser dette billede, tilføjer EDC-mægleren.

Som et eksempel nævner han projektet med de 14 boliger i Bloksborg. De er nu solgt alle sammen. I Alfa Tower er der ti boliger til salg.