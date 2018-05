Boliger på Præstevænget forsinkes

Beton er en mangelvare rundt i landet, og det går ud over indflytningsplanerne for kommende lejlighedsbyggeri i Vejen.

Vil stramme op

Christian Skovfoged forventer, at betonelementerne vil være op til et halvt år forsinket, men HAB vil gøre, hvad de kan for at undgå, at hele byggeriet strander i et tilsvarende antal måneder.

- Byggeprocessen generelt kan vi godt stramme lidt op på, så vi indhenter noget af det tabte. Vi har lagt en god tidsplan for resten af byggeriet, siger direktøren, som håber, at forsinkelsen holdes nede på tre måneder.

De kommende lejere kan under alle omstændigheder forvente sig, at de tidligst kan flytte ind i starten af 2020 i stedet for den oprindelige ambition om slutningen af 2019.

- Det er virkelig irriterende, for udlejningen går over forventning, og vi har løbende interesserede, som ringer til os, men det er desværre ude af vores hænder, siger Christian Skovfoged.

Forsinkelsen har i første omgang betydet, at den oprindelige entreprenør på opgaven sprang fra, men Christian Skovfoged oplyser, at HAB arbejder på en ny aftale med samme entreprenør, hvor betingelserne er tilpasset den nye situation.

- Vi er i dialog, og jeg forventer, at vi finder hinanden igen, siger han.