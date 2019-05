Boldøvelser for ungdommelige seniorer

- Det var en dårlig dag, men det er jo så meget andet. Vi plejer at være en 10-12 stykker, og det er meget passende til to hold. Og så spiller vi en god time og måske lidt mere, hvis det kører, og vejret er fint.

HOLSTED: Falder juleaften på en mandag, kan det da godt være, at Holsted fB's ungdommelige seniorspillere springer en træning over, men ellers spilles der året rundt helt uden feriepauser og hvad der ellers kunne være af forhindringer.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på HfB's oldboyshold - men man må gerne have spillet lidt fodbold tidligere, siger initiativtageren Frede Uhrskov. Foto: Steen Rasmussen

Motion for alvor

Frede Uhrskov fortæller, at det ikke er sjovt alt sammen. Faktisk er det temmelig seriøst. De store idrætsorganisationen satte gang i det hele med kampagnen "Bevæg dig for livet," og det gør herrerne så. De går til den med høj risiko for liv og lemmer, og bagefter tager de måske en øl i omklædningsrummet over en klog snak superliga eller kvinder eller noget tredje tidsfordriv.

Det er en fordel at bo i eller være opvokset i Holsted, men det er ikke noget krav for at deltage. Der er deltagere fra både Føvling, Esbjerg og Ribe.

Boldklubbens kvinder har deres eget motionshold under samme motto, som ledes af Trine Høhrmann. Også håndboldklubben FSH er hoppet med på dillen, men nøjes dog med at spille m/k-bold én gang om måneden under Anna Vindfeldts kommando. Her er Frede Uhrskov også med.

Det er også ham, der tager imod tilmeldinger fra nye O-35-boldatleter, der vil med i fællesskabet hver mandag aften året rundt.