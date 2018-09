Bognyt med kaffe til

Vejen-Holsted: Så er en ny bogsæson i gang, og Vejen og Holsted Bibliotek er klar med bogcafeer, hvor nogle af de nye titler bliver introduceret.

Caféarrangementerne løber over tre torsdag eftermiddage i september, oktober og november på Vejen Bibliotek. Første gang er torsdag 20. september kl. 16-17, mens Holsted Bibliotek holder bogcafé tirsdag 2. oktober fra kl. 16-17.30.

Bogcafeer er en uformel måde at høre nyt fra litteraturens verden på. Alle er velkomne, og man behøver ikke tilmelde sig på forhånd, og så er der naturligvis mulighed for at nyde en kop kaffe eller te med lidt sødt til. /EXP