Børnenes julefrokost er et megahit

HOVBORG: "Vi vil fejre vor jul, som mange gange før.

Vi vil synge om træet igen.

Vi vil spise og hygge, som man altid gør.

Børn og unge, alle kommer hjem."

Mon krovært Jørgen Jørgensen var inspireret af børnejulefrokosterne på sin egen, ældgamle kro, da han skrev refrænet til sin nye julesang, der kører på melodien "Lad os tænde et lys"?

Den passer i al fald perfekt. Julefrokosterne specielt for børn, som hvert år foregår fire, fem søndage op med højtiden er efterhånden en gammel opfindelse, men hvert år får nye elementer. I år altså en nye julesang plus nye, besynderlige indslag i skuespillet, som kromanden håndplukker deltagere til i forsamlingen og instruerer.

Der bliver både sunget og danset om træet, som der står i sangen, der mangler overhovedet ingenting på buffeten, og mange af gæsterne kører langt for at deltage. Det er en tradition, som de, der én gang har været med, nødigt undværer.

Den mest populære er altid sæsonens sidste børnejulefrokost så tæt på jul som muligt. I går deltog 170 børn og voksne, og der var ikke plads til én eneste mere. Nu er billetsalget til næste års fire børnejulefrokoster åbnet, og halvdelen er allerede revet væk.

- Vi er meget taknemmelige over den opbakning, vi oplever hvert år. Den gør det sjovt at knokle for at gøre arrangementet til en uforglemmelig oplevelse for børn og voksne, siger Jørgen Jørgensen.

Kroen lukker for i år mandag kl. 14. og åbner igen efter nytår mandag den 7. januar.