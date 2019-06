Lintrup: Børnene fra Lintrup Børnecenter har de seneste måneder brugt lidt tid på at øve på sangen "Dig og mig," som sangeren Hjalmer udsendte i 2018.

Sangen, der er en coverversion af Dieters Lieders hit fra 1984, skulle naturligvis også opføres for et publikum, og det blev den torsdag først på aftenen i forbindelse med årets landsbyfest i Lintrup.

På scenen stod alle børnene fra de yngste og op til eleverne i 5. klasse. Eleverne i 6. klasse havde ikke mulighed for at deltage på scenen, da de var taget på lejrskole på Bornholm. Men i forbindelse med, at der er blevet øvet på sangen, har børnecentret produceret en video, hvor alle eleverne - inklusive 6. klasse - er med. Videoen kan ses på Lintrup Børnecenters Facebookside.

Efter sangen var der fortjent klapsalver til de unge sangtalenter, der i begyndelsen nok var en smule generte, men det glemte de ret hurtigt, da sangen først var godt i gang.

Torsdag var anden dag med landsbyfest i Lintrup. Festlighederne begyndte allerede onsdag, og de slutter søndag, hvor der blandt andet er optog gennem byen og traktorringridning.