Børnene får igen deres egen kulturdag

Der er allerede nu fuld gang i planlægningen til årets kulturdag for børn - "Børnekultur på Tværs." Arrangementet kommer til at foregå i skolernes efterårsferie.

Men allerede nu er styregruppen med medarbejdere fra Vejen Musikskole, Vejen Kommunes Biblioteker, Vejen Kunstmuseum/Billedskolen, Vejen Idrætscenter og koordinator Grethe Brinch Knudsen i fuld gang med planlægningen. Arrangementet foregår som nævnt den 15. oktober. I Vejen midtby er der aktiviteter fra klokken 9.30 til 15, og i Vejen Idrætscenter begynder aktiviteterne fra omkring klokken 14.30. Dermed er begge steder en del af dagen uden at være i direkte konkurrence, for når man er færdig i midtbyen, kan man fortsætte ud til aktiviteter i idrætscentret. - Arrangementet ligger bevidst i uge 42, hvor der er efterårsferie. På den måde kan man henvende sig til både børnefamilier, der holder ferie og børnehaver, SFO'er og dagplejere, der passer børn, der ikke holder ferie. Dermed er der også et socialt aspekt i at kunne tilbyde børn, som måske ikke kommer så meget på ferie, en god oplevelse, skriver styregruppen i en orientering til medlemmerne af Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

For hele kommunen

Ligesom sidste år bliver der arrangeret bustransport, der koordineres ud fra institutioners tilmelding. Dagplejemødre med deres dagplejebørn får tilbuddet om at blive samlet op ved nærmeste børnehave for at minimere antal stop.

Ved at tilbyde bustransport får børn fra hele kommunen mulighed for at deltage i arrangementet. Og det er ifølge formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Jørgen Thøgersen, en vigtig del af arrangementet.

- Der skal være transportmuligheder, så det ikke kun bliver et Vejen-projekt, siger Jørgen Thøgersen.

Udover at sørge for, at børn fra alle hjørner af kommunen kan deltage, så har styregruppen også taget kontakt til alle lokalråd i kommunen, for også på aktivitetsområdet skal hele kommunen gerne være repræsenteret. På nuværende tidspunkt har tre lokalråd svaret, og samlet set peger de på 21 foreninger, historiefortællere, forretninger/virksomheder og personer, der måske kunne tilbyde en aktivitet.