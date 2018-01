Børnecentret er fødekæden til det sociale liv

I Lintrup er man glade for, at skolen ikke blev lukket. For hele børnecentret betyder masser af liv i dagtimerne, ligesom børnecentret er blevet borgernes uformelle mødested.

- Vi syntes jo, at de havde forsøgt at kuppe os. Så vi var utilfredse med den måde, det hele startede på, siger Jens Kristian Poulsen.

Få dage efter, at det var blevet offentligt, at byens skole stod til en lukning, udtalte Jens Kristian Poulsen, formand for Lintrup Hjerting Borgerforening til JydskeVestkysten, at "vi er stærkt chokerede, men vi vil kæmpe imod med næb og klør."

Lintrup: 100. Det var det antal af elever, som Vejen Kommunes skoler som minimum skulle have, hvis de skulle have en chance for at bestå - i hvert fald ifølge politikerne, der i december 2014 derfor lagde op til, at børnecentret i Lintrup skulle lukkes med virkning fra den 1. august 2016.

Det er det, byer som Brørup, Holsted og Rødding er ved at lære - at hvis der skal ske noget, så er man nødt til selv at gøre noget. Her har vi en mangeårig tradition for, at skal der ske noget, så er det op til os selv. Der kommer ikke lige en borgmester eller udvalgsformand forbi og hjælper.

Rykkede sammen

I Lintrup rykkede de derfor sammen for at kæmpe for at bevare byens skole - en kamp, der lykkedes, da det i foråret 2015 blev besluttet, at skolen i Lintrup kunne fortsætte som en filial til Rødding Skole. Resultatet blev også, at de 100 elever, som kommunen havde som minimum for at bevare en skole, blev sat ned til 75.

Men vigtigst af alt: Protesterne fra Lintrup blev hørt - protester som blev holdt på et saglig niveau.

- Vi må også sige, at vi havde ikke andre muligheder. Men vi fik jo da noget ud af det, vi blev en afdeling under Rødding Skole, og nu har jeg godt nok ikke børn i skolen, men som jeg ser det, så fungerer det udmærket, siger Jens Kristian Poulsen, der mener, at det har stor betydning for et lokalsamfund som Lintrup, at der er en skole.

- Det bliver et helt andet samfund, der kommer ud af det, hvis der ikke er nogen skole. Skolen betyder blandt andet, at der er liv i dagtimerne i byen, siger Jens Kristian Poulsen og understreger vigtigheden i, at børnecentret med både børnehave og skole blev bevaret.