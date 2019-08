Børn og voksne nyder timerne i naturparken

I Enghave Dyre- og Naturpark bliver der hygget - og kigget på de mange dyr, der er. Karina og Niels Christensen købte naturparken i 2004 og har siden sat deres eget præg på den.

Gjerndrup: - Der er så hyggeligt herude. Børnene kan rende rundt som de vil, og der er dyr, der kan klappes. Børnene nyder det, og det gør vi også. Henny Sørensen og hendes mand Søren kommer fra Agerbæk, og de besøger jævnligt Enghave Dyre- og Naturpark i Gjerndrup med børnebørnene Viktor, Kristian og Lisa. Da avisen kigger forbi, har de været i gang med at spille skildpaddebanko, men ikke så snart er spillet forbi, er børnene igen drønet ud for at udforske naturparken.

Nicoline Pedersen er elev hos Enghave Dyre- og Naturpark. Her sætter hun gang i naturparkens sjove indslag skildpaddebanko, hvor skildpadden Erlings tur henover pladen afgør, hvilke numre, der kan krydses af. Foto: André Thorup

En livsstil Det er Karina og Niels Christensen, der ejer naturparken, og det har de gjort siden 2004, hvor de skiftede deres landbrug med 50 køer og 40 hektar jord ud med naturparken. Siden har de udviklet parken, der nu har mellem 500 og 600 dyr, og sat deres eget præg på den. Sammen med deres medarbejdere - fire fleksjobbere, en fuldtids grilldame, en elev og flere løsarbejdere, bliver der arbejdet fra morgen til aften, for at have en dyre- og naturpark er mere end et fuldtidsjob. - Det er en livsstil. Det er ikke et 8 til 16 job. Men man bliver også lidt afhængig af det, smiler Karina Christensen, der har som erklæret mål, at alle, der besøger Enghave Dyre- og Naturpark, skal have en god oplevelse. - De skal gå glade hjem. Det er den bedste reklame, vi kan få, siger Karina Christensen, der for tre år siden tog initiativ til et noget anderledes bankospil - nemlig det førnævnte skildpaddebanko. - Der findes jo hønsebanko og kokassebanko. Og på et tidspunkt fik vi så to afrikanske skildpadder, fortæller Karina Christensen.

Karina Christensen, indehaver af Enghave Dyre- og Naturpark, ses her i klappestalden sammen med barnebarnet Benedikte, der fylder to år til oktober. Foto: André Thorup

Banko med fart på Med de to skildpadder var ideen til skildpaddebanko næsten født. Hver dag klokken 14 i sommerferien bliver der derfor lagt en stor plade fyldt med tal - og et startfelt i midten - ud på græsplænen. Og når gæsterne, der denne dag sidder klar, har fået bankoplader og kuglepenne udleveret, sætter Enghaves elev Nicoline Pedersen skildpadden Erling på startfeltet, og så går det ellers løs - og ret hurtigt endda, for alle de felter, som Erling rammer på sin tur henover pladen skal råbes op. - 2, 3, 1, 16, 40, 39, 69, 68. Nicoline Pedersen kan næsten ikke følge med, når der skal råbes tal op, for Erling er blevet ret stor, så han rammer mange felter på sin vej mod sin eget mål - græsset, som han lige skal nå at smage på. - For tre år siden var Erling ikke større end et felt, så han er vokset en del, forklarer Nicoline Pedersen, mens gæsterne febrilsk forsøger at få krydset alle tal af på bankopladerne. Hver gang Erling kommer udenfor pladen, bliver han sat tilbage på startfelten, og så går det ellers løs igen. Og efterhånden bliver præmierne for både en række, to rækker og til sidst fuld plade også overrakt til de heldige vindere. Kort efter er bankospillet forbi, og Erling får fyraften og kan komme tilbage til sin makker, der for nemhedens skyld også hedder Erling.

Føllet Anna er født den 19. juni - og hedder Anna, fordi det er født på Niels' mors fødselsdag, og hun hedder Anna. Foto: André Thorup

Masser at kigge på Så kan gæsterne igen begive sig rundt i naturparken, hvor der er er masser af dyr at kigge på - blandt andet også et lille føl, der kom til verden den 19. juni, og de søde polarrævehvalpe, der i varmen mest ligger og nyder tilværelsen. Enghave Dyre- og Naturpark har også en hyggelig klappestald, hvor børnene kan nusse med både kaniner og marsvin, mens de må nøjes med at kigge ind i buret til de søde vaskebjørne, der nysgerrigt holder øje med gæsterne. Så uanset om man er barn eller voksen, så vil man helt sikkert kunne få nogle hyggeligt timer, hvis man lægger vejen forbi dyre- og naturparken i Gjerndrup.

Mona Jørgensen fra Brørup og barnebarnet Lucas Knudsen var heldige - de vandt et par gange i forbindelse med skildpaddebanko. Foto: André Thorup

Når det er varmt, nyder polarrævens hvalpe bare at ligge og hvile sig. Foto: André Thorup

Niels Christensen styrer hesten, når børnene får en tur gennem parken. Foto: André Thorup