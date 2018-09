Børn og forældre medvirker i film om trafiksikkerhed

- Børnene på bagsæderne i bilen opfatter mere end vi tror, og er klar over at det eksempelvis er forkert at bruge håndholdt telefon eller drikke alkohol når man kører bil. Det er særligt mobiltelefonen, som børnene er opmærksomme på, og flere af børnene i indskolingen på Højmarkskolen gav da også udtryk for at de bliver utrygge, eller endda direkte bange for at dø, når mor eller far bruger telefonen under kørsel, fortæller Anders Pedersen fra Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Trafiksikkerhed er relevant for alle - voksne som børn. De syd- og sønderjyske kommuner står sammen med Børneulykkesfonden og Syd- og Sønderjyllands Politi bag en stor regional trafiksikkerhedskampagne; Kør Sikkert, som løber af stablen i efteråret 2018.Dette års kampagne sætter fokus på den uro, børn ofte sidder med som medpassager og skarp observatør af, hvad deres forældre laver, når de kører bil. Uopmærksomhed i trafikken er nemlig fortsat den største årsag til ulykker i trafikken. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes hver 3. dødsulykke uopmærksomhed.

Forældrene råbes op

I 2017 sigtede Syd- og Sønderjyllands Politi 1.799 trafikanter for at tale i håndholdt telefon, mens de kørte på vejene i Syd- og Sønderjylland. Derfor glæder det Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at lovgivning en 2019 forventes ændret, så det fremover giver et klip i kørekortet at bruge håndholdt mobiltelefon.

- Børnene på bagsæderne skal ikke føle sig utrygge, fordi deres forældre køre med hovedet under armen. Derfor håber vi med denne kampagne, at det lykkes børnene at råbe forældrene op, lyder det fra Christian Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Som et led i kampagnen inviteres alle skolebørn på 1. og 2. årgang i regionen til at skrive breve til deres forældre. I brevene kan børnene komme med gode råd til, hvordan forældrene kan køre mere sikkert i trafikken og ikke mindst fortælle med egne ord, hvorfor de skal køre sikkert. Derfor har de syd- og sønderjyske kommuner i løbet af sommeren sendt alle klasselærere på 1- og 2. årgang et brev med information om kampagnen.

Ideen er at børnene skriver brevene som en del af en skoletime, hvor man forud kunne have haft trafiksikkerhed som tema og talt om, hvad det er for nogle ting, der er vigtige at holde øje med i trafikken, og hvilke ting man rent faktisk ikke må, når man kører bil.