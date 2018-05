Børn og bedsteforældre knytter læsebånd

Rødding: Det er onsdag morgen. Morgensangen er overstået, og eleverne i Rødding Skoles 1. klasser er kommet tilbage i deres klasseværelser. De tager plads ved deres borde, men kun et øjeblik. For kort tid efter er de på farten igen. Det er nemlig blevet tid til en helt speciel form for læsetræning, for i stedet for at læse højt for hinanden eller for lærerne, så skal de læse højt for en gruppe bedsteforældre, der tålmodigt venter på en lille "læsemakker."

Ideen til læsetræningen med bedsteforældrene stammer fra klasselærer Lone Bendrup.

- Vi har Emils mormor, der har været dagplejer, i jobtræning, og hun læser med de svageste elever i indskolingen. Og så tænkte jeg, at vi skulle da have en masse af hendes slags til at læse med eleverne, fortæller Lone Bendrup, der derudover i regi af VFL (Vurdering For Læring) hørte, at man på de finske skoler har god gavn af at bruge bedsteforældrene som en ressource - blandt andet i forbindelse med læsning.