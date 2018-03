Børn og bedsteforældre hyggede sig i ny kræmmerhal

- Det er hyggeligt at stå her, de er rigtig flinke, mange af de mennesker, der kommer forbi. Og det er billigt at have en stand, fortæller Jeppes bedstemor.

- Vi er på markedet for at sælger mit legetøj. Det er ikke sjovt at lege med længere. Det er fra dengang, jeg var lille. Vi har fået 45 kroner i kassen indtil nu. Det er jeg godt tilfreds - jeg får nemlig pengene. Det er sjovt og lidt koldt.

Godt tilfreds med stemningen

Også Jørgen Bruun, formand for Brørup Marked og Husdyrauktion er godt tilfreds med stemningen i den nye hal, selv om der er plads til flere stande.

- Vi har lige åbnet denne nye hal, hvor vi har inviteret kræmmere og folk indenfor med deres legetøj - en pop-op hal, der popper op, når der er anledning til det, fortæller han.

- Vi åbner hallen, når der er grund til at gøre noget ekstra. Der skel først og fremmest sælges brugt legetøj og børnetøj - det er temaet, forklarer Jørgen Bruun.

- Vi er i en opstart-periode, og det er utrolig kold uden for i dag. Det holder nok en del tilbage.

Men Jørgen Bruun tror på ideen med den nye hal.

- Vi har haft hallen til at stå ubenyttet hen i et år eller to, efter at vi tidligere brugte den til kreaturer. Vi har planlagt at åbne hallen igen lørdagen efter bededag, siger Jørgen Bruun.

Ideen med den nye hal er også, at private, der ønsker at forsøge sig som kræmmere, kan være med. Hver stand er indrettet med et bord, hvor varerne præsenteres. Når markedsdagen er slut, bliver hele hallen igen rømmet for varer.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel efter indendørs stadepladser, siger Jørgen Bruun,

Lone Thuesen fra Vejrup og barnebarnet Nicoline var rundt i både pop-op hallen og de øvrige haller og udenfor. De var på jagt efter en børne-legetøjstelefon, men købte også en pose strømper. Og mange steder gik handlen, selv om det var koldt at få fingrene op at lommerne og ned i pungen.