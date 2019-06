Børge Jensen overtager præsidenthverv i Rotary

Rødding: Rødding Rotaryklub har holdt afslutning på Rotaryåret 2018-19. Afslutningen var henlagt til de hyggelige lokaler hos Sdr. Hygum Rideklub, og efter spisningen aflagde præsidenten Finn Hynkemejer beretning for det forgangne år.

Året havde været præget af klubbens 50-års jubilæum, hvor klubben havde besøg fra venskabsklubben i Skotland. I forbindelse med jubilæet har klubben blandt andet uddelt støtte til gymnastikforeningens kommende springgrav, til shelters i katastrofeområder og til Julemærkehjemmet i Kollund.

Klubben arbejder også med ungdomsudveksling, og hvert år er der mulighed for at unge mellem 16 og 18 år her fra området kan komme et år ud i verden og studere og få store oplevelser. Samtidig modtager klubben en student ude fra den store verden. Denne ungdomsudveksling har klubben arbejdet med i mange år.

- Det er faktisk en del af vores dna, siger Finn Hynkemejer.

Klubben søger i øvrigt nu unge mennesker til udsendelse fra august 2020.