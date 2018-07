Bøderegn for ulovlig parkering ved Jels Søbad

Flere udenbys gæster ved Jels Søbad har tilsyneladende svært ved at finde et lovligt sted at parkere bilen. På to dage har politiet udskrevet 34 parkeringsbøder.

Jels: Der findes ingen parkeringsvagter i Vejen Kommune. Alligevel risikerer du at få en parkeringsbøde, hvis du tager chancen og parkerer ulovligt. At det forholder sig sådan, har ejerne af 34 ulovligt parkerede biler ved Jels Søbad måtte sande. Med de varme solskinsdage, vi oplever denne sommer, er Jels Søbad en rigtig turistmagnet. De fleste besøgende udenbys fra kører naturligt nok til søbadet i bil, men på hektiske eftermiddage med mange badende kan det være svært at finde et sted at parkere bilen. Samtlige parkeringspladser kan nemlig sagtens være optaget. Så gør man måske som bilisten på billedet har gjort - parkerer ulovligt. Det har politiet måske fået sat en stopper for. Tirsdag den 17. jul, da der på et tidspunkt var et rekordstort antal gæster - 381 voksne og børn - ved søbadet, og da badevandstemperaturen toppede med 25 grader, var der blandt de besøgende også en af politiets patruljer. Den udskrev ikke færre end 18 parkeringsbøder på stribe. Søndag var patruljen igen på visit ved Jels Søbad, og her blev der skrevet 16 parkeringsbøder på stribe. Turister på Jels Camping, som JydskeVestkysten har talt med, siger samstemmende, at når bilerne holder ulovligt parkeret langs Jels Søvej, kan det på en varm badedag være næsten umuligt at komme frem til campingpladsen med en en stor campingvogn. Da JydskeVestkysten mandag lagde vejen forbi søbadet, var der kun en enkelt ulovligt parkeret bil. Men et par af de personer, som havde kørt i bilen, ville gerne forklare, hvorfor de havde valgt at parkere det pågældende sted. - Der er for langt at gå, hvis man skulle parkere længere væk fra søbadet. Desuden er der skygge, hvor vi har valgt at parkere, siger Anne Louise, der er fra Sommersted. - Jeg kan slet ikke se, hvorfor vi ikke kan få lov til at parkere her. Skiltet med parkering forbudt burde fjernes, siger Amanda, der er fra Kolding.

