Bøder til 25 nye fartsyndere

Brændstrup: Borgerne langs Aabenraavej mellem Brændstrup og Øster Lindet er ikke trygge ved at færdes i trafikken på vejstrækningen - der køres alt for stærkt, hvilket de har gjort Syd- og Sønderjyllands Politi opmærksom på.

At der som frygtet køres for stærkt, kunne en af politiets ATK-biler konstatere onsdag. 25 fartsyndere blev blitzet og skal nu betale bøder. Foruden bøder fik seks af bilisterne hver et klip i kørekortet.

Højeste målte hastighed på strækningen, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen, blev 128 kilometer i timen.