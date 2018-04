Bøde på vej: Lastbilchauffør torpederede bro

Vejen: Tirsdag eftermiddag var en lastbilchauffør ikke nok agtpågivende, da han skulle passere under broen, der fører jernbanen over Søndergade i Vejen.

Lastbilen kom fra Nørregade, men kunne ikke passere under broen uden at gøre skade på broen.

Måske var chaufføren undskyldt, for nogen har begået hærværk på advarselstavlen, der skal oplyse trafikanter om, hvor mange meter og centimeter der er til underkanten af broen. Tavlen er blevet klistret til med gul tape med påskriften "PCB", så man ikke kan tyde advarslen.

Det forhindrede ikke politiet i at sigte chaufføren for manglende agtpågivenhed. Han er en 53-årig mand fra Polen, som blev præsenteret for en straksbøde på 130 euro svarende til cirka 1000 kroner.

Samtidig sikrede politiet sig alle relevante forsikringsoplysninger i tilfælde af et erstatningsansvar. Det er Vejen Kommune, som ejer broen, og her oplyser vejingeniør Thomas Svendsen, Broer og Bygværker, at skaderne efter hans vurdering vil koste nogle få tusinde kroner at udbedre.