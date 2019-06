Bøde for sankthansbål i utide

Rødding: Ejeren af en ejendom med adresse på Toftegårdsvej i Rødding havde måske troet, at fredag aften var sankthansaften og at der derfor skulle tændes bål i haven.

Det blev der så - endda et pænt stort bål. Klokken 20.43 tiltrak bålet sig opmærksomhed fra en af politiets patruljer, der tilfældigvis kom forbi. Betjentene kunne med det samme konstatere, at bålet ikke bare var stort, det var heller ikke under opsyn. Bålet havde også været ved at brede sig til noget af den omkringliggende bevoksning.

Bålet blev slukket, ejeren blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, og vedkommende indkasserede ved samme lejlighed også en bøde.