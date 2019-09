Blotter betalte bøden, inden sagen kom for retten

En 37-årig mand og blotter, der var tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 232, stykke 1, blufærdighedskrænkelse, ønskede ikke, at sagen skulle bringes for retten.

Vejen: En sag om blufærdighedskrænkelse skulle efter planen have været for Retten i Esbjerg tirsdag formiddag. Men her havde anklagemyndigheden trukket sagen tilbage med henvisning til, at den tiltalte allerede havde betalt den bøde på 5000 kroner, som politiets anklager i anklageskriftet havde argumenteret for. Blufærdighedskrænkelsen fandt sted fredag den 18. januar cirka klokken 16.00 på en rasteplads et sted på Lunderskovvej ved Vejen. Her havde den 37-årige mand udset sig en parkeret personbil, trukket bukserne ned, taget fat sin penis og masturberet. Imens stirrede han ind i bilen, hvor den pågældende bilist følte sin blufærdighed krænket. Efter straffelovens paragraf 232 "straffes den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, med bøde eller fængsel indtil fire år." Blotteren var tiltalt ved Retten i Esbjerg med påstand om bødestraf på 5000 kroner - en bøde, som den tiltalte har valgt at acceptere, inden sagen kom for retten. Den tiltalte er bosat i en af oplandsbyerne i Vejen Kommune.

Anholdt og løsladt Der har tidligere været lignende sager med blottere på rastepladser i Vejen Kommune. To gange har en 54-årig kvinde således oplevet, at en ukendt mand har masturberet foran hende på en rasteplads ved Læborg. Anden gang valgte hun at melde de to forhold til politiet. Det skete onsdag den 21. august klokken 17.55, da den kvinden i sin bil kørte ind på en rasteplads ved Læborg. Mens hun sad i bilen, kom en mand gående imod hende, mens han masturberede. Kvinden valgte dog at køre væk fra rastepladsen. Ifølge politikommissær Kristian Harbo Sørensen har kvinden tidligere været udsat for en sådan blufærdighedskrænkelse. Det skete også den 4. juli og samme sted, hvor kvinden var ude at gå en tur med sin mand. På rastepladsen sad en mand og onanerede i sin bil. Det var den samme mand, der onanerede foran kvinden den første gang aften. Det lykkedes siden for politiet at finde frem til manden, der er en 38-årig mand, som er bosiddende i Kolding-området. Han blev anholdt og sigtet for de to forhold af blufærdighedskrænkelse. Efter endt afhøring blev han løsladt igen.