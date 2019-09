Foldingbro: Mandag var politiets fotovogn igen placeret på Kongeåvej i Foldingbro by. Vejen er en af politiets fokusstrækninger, hvor der jævnligt foretages hastighedsmålinger. Mandag blev i alt 24 bilister blitzet for at køre for stærkt.

Tre bilister valgte at køre henholdsvis 69, 75 og 90 km/t i byzonen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t.

De to første bilister kan - udover fartbøden - se frem til at få et klip i kørekortet, mens den sidste, der kørte 90 km/t skal tage kontakt til en kørelærer. Vedkommende kørte sig nemlig til en betinget frakendelse af kørekortet. /DAN