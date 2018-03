Blitzet med 141 kilometer i timen og mobiltelefon i hånden

Langetved: End ikke en løftet pegefinger fra politiet kan tilsyneladende få visse bilister til at tænke sig om. Torsdag eftermiddag klokken 16.04 advarede politiet nemlig på forhånd om, at der ville blive gennemført en automatisk trafikkontrol (ATK) på Skodborgvej. Det er oven i købet et sted i trafikken, hvor politiets atk-biler flere gange har været udstationeret.

Alligevel var der bilister, som havde besvær med at holde sig på den rigtige side af hastighedsgrænsen på 80 kilometer i timen. Ikke færre end 54 bilister fik denne gang ikke i tide lettet trykket på speederen. Ja, et par af dem kunne man endda have mistanke om, at de i stedet gav speederen et ekstra tryk. Således lykkedes det for to bilister at få farten op på henholdsvis 159 og 141 kilometer i timen.

De pågældende bilister scorede dermed to betingede frakendelser af førerretten. Den ene af de to fartgale bilister blev oven i købet blitzet, mens vedkommende talte i mobiltelefon.

Foruden alle de fartbøder, der blev givet ved den pågældende kontrol, blev der uddelt fem klip i kørekortene.

Torsdag aften var der så en ny besked og advarsel fra politiet til bilisterne på Skodborgvej: "Vi kommer naturligvis igen".