Blitzet med 140 kilometer i timen

Kragelund: Der er efterhånden mange bilister, der kører ad Lunderskovvej i nærheden af Kragelund, og flere har også måttet betale klækkelige fartbøder. Det til trods for, at politiet gang på gang advarer om, at der på Lunderskovvej bliver foretaget regelmæssige hastighedskontroller.

Det skete igen onsdag formiddag, og igen var der stribevis af bilister, som lod hånt om, at højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen. Ja, en for en enkelt dumdristig bilist lykkedes det at presse farten op på 140 kilometer i timen.

Efterfølgende advarede politiet så igen om, at nogle bilister havde kørt alt for stærkt:

"Vi har i dag atter besøgt Lunderskovvej i Vejen kommune. Strækningen er en fokusstrækning, hvor vi hyppigt måler hastighed. 36 blev målt til at køre for stærkt, af dem får tre klip, og en enkelt får en betinget frakendelse for at have kørt 140 kilometer i timen. Vi kommer snart igen."