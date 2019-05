Blitzen kunne næsten holde fri

Vejen Kommune: Selvom lørdag for de fleste er en fridag, så gælder det ikke politiets fotovogne. En af dem var nemlig igen kørt i stilling på Kongeåvej, der er en af de fokusstrækninger, hvor politiet måler bilisternes hastighed oftere end andre steder. Lørdag kunne blitzen dog næsten holde fri. For de fleste bilister kørte pænt. To bilister havde dog lidt for travlt, og de kan se frem til en bøde. Den ene af bilister får til tilgift et klip i kørekortet. Vedkommende blev målt til at køre 109 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN