Bække: Man skulle næsten tro, at de fleste bilister efterhånden var blevet klar over, at politiets fotovogn tit lægger vejen forbi på Lunderskovvej ved Bække. Det er nemlig en af de strækninger, der er udpeget som en såkaldt fokusstrækning, hvor der jævnligt måles hastigheder. Torsdag kom fotovognens blitz dog på overarbejde.

Resultatet af dagens måling blev, at hele 54 bilister blev målt til at køre for stærkt. Fem af bilister får - udover en bøde - også klip i kørekortet. En enkelt bilist kan også se frem til at skulle kontakte en kørelærer, da vedkommende kørte sig til en betinget frakendelse af kørekortet. Bilisten blev målt til at køre 135 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.

Politiets melding på Twitter til bilister på strækningen lyder: "Vi kommer snart igen." /DAN