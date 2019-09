Brændstrup: Da en af politiets fotovogne tirsdag var placeret i Brændstrup, blev det nogle travle timer for blitzen. På 3½ time blev 44 bilister målt til at køre for stærkt i byzonen. Tre bilister kan - udover en fartbøde - se frem til også at modtage et klip i deres kørekort. Efter det nedslående resultat skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter: Mon ikke vi snart kommer igen? /DAN