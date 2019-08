Bække: Ejeren af et aflåst skur på Nørregade i Bække har anmeldt et indbrud til politiet. Det er således lykkedes tyven at klippe skurets hængelås og at stjæle en eldreven hvid BMW til børn, forskelligt værktøj og fire vinterfælge med påmonterede dæk.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem lørdag klokken 14.00 tirsdag klokken 10.00.