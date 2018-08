Biltyven blev opsporet og anholdt

Askov: Ejeren af en an varebil, der mandag stod parkeret på Torvet i Askov, har meldt til politiet, at nogen har stjålet bilen, og at tyveriet blev gjort ved hjælp af den tilhørende bilnøgle.

Senere samme dag blev den stjålne bil set i Gram, hvor en af politiets patruljer snart efter fik opsporet bilen og bragt den til standsning.

Biltyven viste sig at være en narkopåvirket ung mand.

Foruden at blive sigtet for brugstyveri af bilen og for at have kørt den i narkopåvirket tilstand blev biltyven sigtet for ikke at have noget kørekort. Den sigtede er 17 år og er for lokalområdet omkring Vejen.