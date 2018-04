Biltyv fumlede og måtte nøjes med trailer og anlæg

Holsted: Ved at opbryde et vindue i en landejendom med adresse på Vestre Tirslundvej ved Holsted, lykkedes det tyven at stjæle et tv. Tyven fandt også en bilnøgle til en personbil, der stod parkeret på ejendommen, men af en eller anden grund lykkedes det ikke at få bilen startet. I stedet afmonterede tyven bilens multimedieanlæg og stjal det sammen med tv'et. En trailer med indregistreringsnummeret: VB 3581 stjal tyven også.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem langfredag og lørdagen efter.