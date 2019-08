Billetsalget indledt til aften med livsstilsekspert

Rødding: Hvad er det egentlig, vi danskere har gang i?

Det er et af mange spørgsmål, som den kendte livsstilsekspert Christine Feldthaus vil komme ind på, når hun onsdag den 25. september tegner et skarpt og humoristisk portræt af danskernes livsstil, adfærd og interesser.

Bag arrangementet står JFM Events i samarbejde med Hotel Rødding og autoforhandler-firmaet Mogens Schelde Hansen.

Christine Feldthaus er kendt fra tv og en af landets førende livsstilseksperter. Hun er en meget populær foredragsholder, og hun blæser folk omkuld med sine bidende og inspirerende foredrag

Christine Feldthaus er oprindeligt fra Sønderjylland og har en uddannelse som lægesekretær. Hun kom til København midt i 80'erne og har via knofedt og "learning by doing" opbygget mere end 20 års kommunikationserfaring fra store reklamebureauer herunder blandt andet som kontaktdirektør.

Billetsalget foregår via: nembillet.dk