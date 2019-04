Billard Klub bekymret for flytning

HOLSTED: - Når det tidligere rådhus i Holsted bliver rømmet for de kommunale kontorer, skal Holsted Billard klub flytte til Højmarksvej. Det ser klubben frem til, men ikke uden blandede følelser, siger Poul Erik Petersen fra klubben.

- Vi har perfekte lokaler i Vestergade 17, og vi er stillet i udsigt, at vi får plads til vore fire keglebillard borde og en snookerbord samt faciliteter til kontor og opbevaring af hjælpemateriel på Højmarksvej. Det samtaler bestyrelsen netop i tiden nu med vores kommune om og er tillidsfulde om, at det falder på plads til alles tilfredshed.

- Et uafklaret emne er dog den økonomiske belastning for klubben som en flytning indebærer. Bestyrelsen arbejder hårdt på at få klarhed over problemet, men har indtil dato ikke tilsagn om, hvor man kan få sponseret 90.000 kr. fra.

- Bestyrelsens overbevisning er dog, at arbejdet med fortsat at kunne give ungdomsspillere muligheden for at lære og øve det fornemme og gamle spil, som billard er, vil lykkes, siger Poul Erik Petersen.

- I 2020 er nyheden derfor måske, at Holsted Billard klub har besat 1. pladsen i fem af fem holdturneringer.