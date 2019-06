Foldingbro: En af politiets fotovogne har igen været på plads på Kongeåvej i Foldingbro. Vejen er en af politiets fokusstrækninger, hvor der måles oftere end andre steder. Mandag blev 13 bilister blitzet for at køre for hurtigt. To bilister kan udover en fartbøde også se frem til et klip i kørekortet. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 79 km/t i byzonen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. /DAN