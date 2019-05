Jels: Natten til søndag havde to bilister set sig sure på hinanden, og de kørte derfor en form for ræs ad Tøndervej i Jels.

Ræset stoppede, da de kørte ind i hinanden.

Der var tale om to mænd på henholdsvis 45 og 18 år, og de kom ikke til skade i sammenstødet.