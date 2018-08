Vejen Kommune: Politiet har onsdag haft en fotovogn placeret på Esbjergvej. Her havde fem bilister lidt for travlt, og de kan derfor alle se frem til at modtage en hilsen fra politiet i deres E-boks. En enkelt af bilisterne havde endog meget travlt. Vedkommende blev målt til at køre 114 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Bilisten kan derfor - ud over en bøde - se frem til at få et klip i kørekortet. /DAN