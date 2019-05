Bilister blitzet to steder på samme vej

Brørup-Vejen: Onsdag risikerede bilister på Esbjergvej mellem Brørup og Vejen at blive blitzet af politiets ATK-biler på to forskellige strækninger af vejen.

Ved Brørup havde utrygge borgere via politiets hjemmeside, Bestil en Betjent, ønsket, at politiet kom med fotovognen. 23 blev blitzet, og enkelt bilist fik også et klip i kørekortet for at have kørt 118 kilometer i timen på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.

Utrygge borgere er der også i den anden ende af Esbjergvej ved Vejen, hvor højeste tilladte hastighed er 60 kilometer i timen. Så også her var der bilister, som blev blitzet: 31 fartbøder, hvoraf fem bilister også fik klippet kørekortet. En af fartsynderne blev målt til at have kørt 103 kilometer i timen, hvilket straks udløste en betinget frakendelse af kørekortet.