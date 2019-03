Grønnebæk: Politiets fotovogn var onsdag igen placeret på Jelsvej ved Grønnebæk mellem Jels og Rødding. 12 bilister blev målt til at køre stærkere end det tilladte, og de kan nu se frem til en hilsen fra politiet i e-boks. En enkelt bilist får også et klip i kørekortet. Vedkommende blev målt til at køre 118 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN