Gesten: Der er fart over feltet, når nogle bilister kører på Gestenvej. Så hurtigt køres der her, at utrygge borgere har bedt politiet komme forbi med fotovognen.

Det gjorde politiet så, og tirsdag aften blev fem bilister blitzet. En af dem fik også et klip i kørekortet. Vedkommende blev målt til at have kørt 110 kilometer i timen på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.