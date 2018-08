Vejen: Klokken 01.45 natten til søndag stoppede en af politiets patruljer en bilist i Nørregade i Vejen. Vedkommende blev testet med narkometeret og blev efterfølgende kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for at have kørt bilen i narkopåvirket tilstand.

Den sigtede er en 33-årig mand fra lokalområdet.